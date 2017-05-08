Şenol Güneş'in F.Bahçe'ye şansı tutmuyor

Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye karşı şansı tutmuyor. Tecrübeli teknik adam, 6 farklı takımla oynadığı 42 maçın sadece 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.
SADECE 8 GALİBİYET
Bu maçlarda Fenerbahçe, Güneş'in takımlarına karşı 24 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Tecrübeli teknik adamın yönettiği takımlar, ligde sarı-lacivertli ekibe karşı 33 maçta 19 yenilgi, 10 beraberlik, 4 galibiyet yaşadı. Güneş döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta bir galibiyet alırken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.