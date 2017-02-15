Şenol Güneş'in Hapoel planı hazır

Deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrılıp İstanbul’daki rövanş öncesinde avantaj yakalamayı planlayan Şenol hoca, bu konuda takımın etkili hücum hattına güveniyor.

HÜCUM HATTI BELLİ

Hafta boyunca yapılan takım idmanlarında; Talisca, Babel ve Quaresma’ya özel çalışma programı yaptıran başarılı teknik adam, bu 3 ismin de hücum bölgesine yapacağı destekle karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Yarınki maç sırasında orta alanda bütün topları Talisca’yla buluşturup Brezilyalı futbolcunun Cenk Tosun’a destek vermesinin hesaplarını yapan Güneş, Ricardo Quaresma ve Ryan Babel’den de sürekli yer değiştirerek ceza alanına girip pozisyon yaratarak gol bulmalarını istedi.

DURAN TOP ÇALIŞMASI

Frikiklerde 2 isim olacak Bu mücadele öncesinde özellikle Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca’ya duran top çalışması yaptıran Şenol hoca, Şampiyonlar Ligi’nde frikiklerden birer golü bulunan iki oyuncusundan bu konuda da yararlanmayı planlıyor. Duran toplar için maç öncesinde bir görev dağılımı yapmayan Şenol Güneş, 2 futbolcudan, yerine göre maç içerisinde konuşup kararı kendilerinin vermesini ilettiği bildirildi.