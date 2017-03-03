Şenol Güneş'in hedefinde 3 genç var

Beşiktaş bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken yönetim de gelecek sezon için kolları sıvadı.

HEDEFTE 3 İSİM VAR

Siyah-Beyazlı yönetimin özellikle istikbal vaat eden 3 oyuncu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu isimlerin Dortmund'da forma giyen sol kanat oyuncusu Jacob Bruun Larsen, Denizlispor'un genç oyuncusu Alperen Babacan ve Altay'da oynayan Atakan Çankaya olduğu belirlendi. 1998 doğumlu olan Larsen'in sözleşmesi 2018'de bitecek.

Siyah-Beyazlı kulübün scout ekibinin Larsen'i çok beğendiği ve yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı. Şenol Güneş'in de Larsen'e onay verdiği öne sürüldü. Alman kulübüyle yapılacak görüşmeler sonunda bu oyuncunun kiralanmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

ATAKAN'A G.SARAY DA TALİP

Denizlispor 'da sağ bek oynayan Alperen Babacan "Transferim konusunda öncelikle kulüplerin anlaşması önemli. Beşiktaş'ta direkt oynamak istiyorum fakat şu anda çok zor. İlerisi için proje takımları daha iyi gibi duruyor. Yurt dışından izleyenler var mı? Bilmiyorum. Aklımda yurt dışı yok. Şu anda ne olur bilmiyorum" dedi. Altaylı Atakan'ın da Beşiktaş'la birlikte G.Saray'ın da listesinde olduğu öğrenilirken yönetim bu oyuncu için de tüm kapıları zorluyor.