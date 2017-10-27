Şenol Güneş'in ilk 11 tercihi

Süper Lig'de son 4 maçından sadece 2 puan alabilen Beşiktaş'ta gözler yarın oynanacak Alanyaspor maçına çevirildi.

Siyah-beyazlılar, bu karşılamadan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında kalmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya süreceği ilk 11 maç saatinde netleşecek.

CANER'İN YERİNE ADRİANO OYNAYACAK

Alanya deplasmanında alınacak 3 puanın şampiyonluk yarışının içinde olmak için çok önemli olduğunu aktaran Şenol Güneş, bu bilinçle oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Caner dışında ideal kadroyla sahaya çıkmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı, defansın sağında Gökhan'a sol bekte ise sakatlığı geçen Adriano'ya şans verecek.

ATİBA'NIN PARTNERİ MAÇ SAATİNDE NETLEŞECEK

Orta sahada Atiba'nın partneri henüz belli değil. Güneş, Oğuzhan - Tolgay ikilisinden birine maç saatinde karar verecek.

İLERİ UÇTA BABEL GERİ DÖNÜYOR

Solda cezası biten Babel, sağda ise Quaresma'nın oynaması beklenirken, forvet arkasında Talisca, ileri uçta ise Cenk Tosun'un oynaması bekleniyor.