Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği 4 isim belli oldu

Ara transferde üç ismi daha kadrosuna katan Beşiktaş’ın gençlerle birlikte Ümraniye’deki futbolcu nüfusu 35’e çıktı.

FUTBOLCU SAYISI 24'E DÜŞÜRÜLECEK

Afrika Kupası’nda olan Aboubakar ile martta takıma katılması beklenen Caner Erkin ve Demba Ba düşürüldüğünde sayı şimdilik 32 olarak görünüyor. Ancak bu sayı bile Şenol Güneş için çok fazla. Kadrodaki seyreltmeye genç oyunculardan başlanacak.

Bu sezon A takımla çalışan 8 oyuncu kenara çıkarıldığında sayı 24’e düşecek. Aboubakar, en kötü ihtimalle 7 Şubat’ta dönecek. Caner ile Ba da martta döndüğünde sayı 27 olacak.

STOPERDE SIKINTI YAŞANIYOR

Genelde, 24 kişiyle çalışmayı seven Güneş, kimi keseceğine karar vermiş drurmda. Adaylardan en çok öne çıkan Veli Kavlak oluyor. Uzun süren omuz sakatlığından sonra bir türlü toparlanamayan Veli Kavlak’a Güneş kupa maçlarında şans verdi. Ancak Veli, hem form durumuyla hem de pozisyonu itibarıyla bu sezon A takımda şans bulacak gibi görünmüyor.

Diğer iki ismin ikisinin de sayısı yüksek stoperlerden olma ihtimali yüksek. Bu durumda da Atınç ve Rhodolfo en büyük adaylar. Diğer yandan Güneş, sadece bir stoperi seçip diğer tercihini forvet hattından yana da kullanabilir. Bu durumda da golcü sayısı 4’e yükselen takımda en zayıf halka Ömer Şişmanoğlu. Yani Güneş, as takımdan gençlerin dışında tensikata giderse giyotini yiyecek en büyük adaylar Veli, Rhodolfo, Atınç ve Ömer Şişmanoğlu.