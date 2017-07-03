Şenol Güneş'in sözleşmesindeki detaylar

Beşiktaş'ı üst üste 2 yıl şampiyon yaptıktan sonra uzun görüşmelerin ardından 2 yıllık daha anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adamın sözleşmesindeki detaylar öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ BONUSLARLA SÜSLENDİ

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, sezon başına 2,5 milyon toplamda ise 5 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli teknik adamın mukavelesi adeta bir futbolcu ile yapılan anlaşmadaki gibi bonuslarla süslendi.

Her ihtimali göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlı yönetim, bonusları da bu yönde uygularken çok zor olarak gözükse bile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusunu da sözleşmeye ekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK KAZANACAK

Buna göre Beşiktaş, Güneş yönetiminde kulüp bazındaki en büyük kupaya ulaşırsa tecrübeli hoca ekstradan 1 milyon Euro’nun sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkılması ve geçilen her tur için ise Şenol Güneş’e 300 bin Euro ödenecek.

Avrupa Ligi için de bonuslar mevcut. Bu organizasyonda geçilecek her tur için 150 bin Euro alacak olan Güneş, kupayı kazanması halinde 500 bin Euro’yu cebine koyacak.

SÜPER LİG BONUSU ARTIRILDI

Bunların yanı sıra geçen sezon 500 bin Euro olan Süper Lig şampiyonluğu bonusu, 100 bin Euro daha zam yapılarak 600 bin Euro’ya yükseltildi.