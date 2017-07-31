Şenol Güneş'in tercihi Gignac

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetime sunduğu raporda transfer edilecek golcü konusunda kıstaslarını bildirdi.

8 MİLYON EURO BONSERVİS

Tecrübeli hocanın, raporunda, "Aboubakar olursa 'Hayır' demem. Ancak tercih etme şansımız olursa, önceliği aynı kalitede, sırtı kaleye dönük oynayabilen, top hakimiyeti yüksek, son vuruşlarda iyi bir santrforu tercih ederim. Demba Ba sakat olmasa işimizi görebilirdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında bu özellik sadece Gignac'ta var. Ancak Fransız yıldızın kulübü kiralamaya yanaşmaması ve 8 milyon Euro bonservis bedeli istemesi bu transferi zora sokuyor.

Meksika ekibi Tigres, Gignac'ı yüksek bir bedelle satıp, gelir elde etmeyi planlıyor. Birçok kulübün takibindeki Fransız yıldızın, Amerika'ya transfer olabileceği konuşuluyor.