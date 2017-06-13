Şenol Güneş'in ücretine zam yapıldı

Beşiktaş’taki ikinci senesini de şampiyonlukla tamamlayan ve yönetimle yeni sözleşme için masaya oturacak olan Şenol Güneş’in, ilk görüşmeyi Ahmet Nur Çebi ile yaptığı öğrenildi.

2 MİLYON EUROYA ÇIKARILDI

Şenol Güneş’in yönetimden isteyeceği rakamı soran Ahmet Nur Çebi’nin, siyah-beyazlı teknik adama yıllık 2 milyon euro önerdiği öğrenildi.

Mevcut sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokarak Şenol Güneş ile otomatik olarak bir yıl daha anlaşan siyah-beyazlı yönetimin, sözleşmedeki 1.5 milyon euroluk opsiyonu ise 2 milyon euroya çıkardığı vurgulandı.

ABOUBAKAR 3.3 MİLYON EURO ALIYOR

Öte yandan Güneş'in maaşının zamlı hali bile takımdaki bazı futbolculardan az. Bilindiği gibi siyah-beyazlı takımda Aboubakar 3 milyon 300 bin euro kazanıyor.

Tecrübeli hocadan daha fazla kazanan diğer 3 futbolcu ise; Quaresma (2 milyon 100 bin euro) Babel (2 milyon 100 bin euro) ve Adriano (2 milyon 350 bin euro.)