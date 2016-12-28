Şenol Güneş'in vazgeçilmezi Cenk Tosun

Geçen sezonun ardından Mario Gomez'in ayrılmasıyla hücum hattında daha fazla sorumluluk alma fırsatı bulan Cenk Tosun, bu sezonun ilk bölümünde takımının yaptığı tüm maçlarda görev alan tek isim olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki 16 müsabakada bin 396 dakika forma giydi.

Cenk Tosun'un ardından teknik direktör Şenol Güneş'in en çok süre verdiği isim, savunma oyuncusu Marcelo Guedes oldu. Sezon başından itibaren farklı isimlerle defansın göbeğinde görev almak zorunda kalan Marcelo, 15 maçta bin 350 dakika şans yakaladı.

ATIBA BU SEFER MAÇ KAÇIRDI

Siyah-beyazlı takımda istikrarıyla dikkati çeken Atiba Hutchinson, geçen sezona göre maç kaçırsa da en fazla oynayan oyuncu sıralamasında ilk 3'te yer aldı.

Bu sezon Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında dinlendirilen tecrübeli oyuncu, 14 karşılaşmada bin 260 dakika sahada kaldı.

FUTBOLCULARIN MAÇ SÜRELERİ VE DAKİKALARI

Beşiktaş'ta futbolcuların oynadığı maç sayısı ve aldığı süreler şöyle: