Şenol Güneş'ten Eto'o açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da takımın kamp yaptığı otelde basın menduplarına açıklamalarda bulundu.

"BEN PİVOT SANTRAFOR İSTİYORUM"

Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun transfer gündeminde olup olmadığının sorulması üzerine Güneş, "Söyleyecek bir şey yok. Antalyaspor'un oyuncusu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Transferle şu anda yönetim ilgileniyor. Eto'o tecrübe açısından tartışılmaz bir oyuncudur. Çok iyi bir golcü ama bizim beklentimiz farklı. Ben pivot santrafor istiyorum. Ama Eto'o alınırsa farklı bir yapıyla oynarız. Top saklayacak, güçlü bir oyuncu bizim işimize gelir. Aboubakar da o anlamda farklı bir oyuncu. Bizim daha çok santraforda oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ama devre arasında öyle bir oyuncu bulmak kolay değil" dedi.