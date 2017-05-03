Şenol Güneş'ten Fabri'ye: Sana inanıyoruz

Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Başakşehir'le oynadığı maçı 3-1 kaybeden ve rakibini yarışta tekrar umutlandıran Beşiktaş'ta savunma S.O.S veriyor.

Siyah-beyazlılar, son üç lig maçında 8 gol yerken, geri dörtlü yaptığı kritik hatalarla dikkat çekti. Kaleci Fabri de defansa ayak uydurunca Başakşehir yenilgisi kaçınılmaz oldu. Hataların kritik Fenerbahçe derbisine sirayet etmesinden çekinen Şenol Güneş ise bir takım uyarılarda bulundu.

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Önce bütün oyuncularla görüşme yapan tecrübeli hocanın, daha sonra Fabri ile özel olarak konuştuğu ve İspanyol file bekçisine, "Hayırdır Fabri, ne oluyor? Performansında gözle görülür bir düşüş var. Her oyuncu hata yapar ancak sen yapınca gol oluyor. Senin hata yapma lüksün yok. Daha dikkatli ve daha konsantre olmalısın. Ben, takım arkadaşların ve tüm camia sana inanıyor… Kendini bir an önce toparla" dediği öğrenildi.

Fabri, bu sezon üç kulvarda 39 kez Beşiktaş formasını giydi. İspanyol eldiven bu maçlarda kalesinde 46 gol gördü.