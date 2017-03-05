Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Quaresma arasında daha önce yaşanan oyundan çıkma krizi yeniden baş gösterdi. Portekizli, oyundan alındığı birkaç maçta Şenol Güneş'e tepki göstermiş, sonra ise özür dilemişti.

YİNE AYNISINI YAPTI

Quaresma, Beşiktaş'ın Rizespor'u 1-0 yendiği maçta oyundan çıkarken kol bantlarını çıkarıp yere fırlatarak Şenol Güneş'e tepkisini bir kez daha gösterdi.

Zamanında Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapan Şenol Güneş'in öğretici ve eğitici yanı herkes tarafından bilinirken, başarılı teknik adam Quaresma'ya da bu yönüyle bir cevap verdi.

Q7'YE SİLGİLİ GÖNDERME

Maç sonu basın toplantısında bu tarz hareketleri yaptıktan sonra özür dileyen Quaresma'ya 'Silgiyi tüketmemek lazım' diyerek gönderme yapan Şenol Güneş; "Quaresma'nın neler düşündüğünü bilmiyorum. Kulübüye doğru gelmedi ama neden çıktığını biliyor. Bu takımın parçası olduğunu biliyor. Bana mı yaptı, seyirciye mi yaptı, birine selam mı verdi bilmiyorum. Çok fazla abartılacak bir şey değil. Belki o an bantlar, o kolluklar ağırlık yapmıştır, saha içerisinde attığına göre... Yaşı da geçti ama bunları öğrenmesi lazım. Konuşacak mıyım bilmiyorum, bir anlatsın bakalım. Kötü oyuncu olduğu için değil birçok sebebi var oyundan almamın ama açıklamak zorunda değilim. Oynarken de çıkarken de bizim oyuncumuz. Bu yaştan sonra ona yanlışları öğretmek bana değil Quaresma'ya yakışmaz. Çok fazla özür dilemek iyi değil, çok pardon iyi değil. Silgiyi bitirmemek lazım.'' dedi.