Şenol Güneş'ten rakiplere gönderme

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Bugünkü sonuç şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanabilirsek çok şey kendiliğinden ortaya çıkar." dedi.

"3-3 BİTSE ÜZÜLMEZDİM"

Güneş, Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maç 3-3 bitseydi üzgün olurdum ama sevinirdim de, çünkü Trabzonspor 3-2 de kazanabilirdi. Oyundan koptuğumuz dönem oldu. 4-3 olunca tabii ki kulüp olarak önemli mesafe aldık."

"RAKİPLERE GÖNDERME"

Trabzonspor'un diğer takımları yakalayabileceğini belirten Güneş; "Şimdi Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray moral anlamında sıkıntı yaşayabilir. Trabzonspor bunu iyi kullanırsa onları yakalayabilir. Onların beklentileri yukarıyı yakalamak. Biz ise mesafeyi ve yerimizi korumaya çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugünkü sonuç şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarını kazanabilirsek çok şey kendiliğinden ortaya çıkar." diye konuştu.