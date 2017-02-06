Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Rıdvan Dilmen, derbinin ardından NTV Spor'daki %100 Futbol programında, Şenol Güneş'e gönderme yaptı.

Dilmen, "Centilmendir ya Şenol Hoca. Bak şimdi neler diyecek. 9 puan öndeyken hepimiz Fair Play'iz. Bak şimdi neler diyecek." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Dilmen'in bu sözlerine basın toplantısında şöyle cevap verdi:

ŞEYTANLIK YAPIYOR

"Bazı arkadaşlar şeytanlık yapıyor, ben yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman provoke yapmıyorum. Kaybettiğim ve kazandığım zaman aynıyımdır. Ama şeytani düşünceleri olanların bu düşüncelerini başka yere taşımalarını istiyorum. Benim üzerimden muhakeme yapmamalarını istiyorum. Kaç puan önde olursak olalım, kaç puan geride olursak olalım bugün konuşacaklarım aynı şey. Belki lafı hakeme getirmek istiyor."