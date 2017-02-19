Şenol Güneş'ten Tolgay'a fırça

Beşiktaş Hapoel Beer'i 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma yolunda dev bir adım attı.

Siyah-Beyazlı takımda büyük bir sevinç yaşanmasına rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş'in karşılaşma sonrasında Tolgay Arslan'a büyük bir tepki gösterdiği öğrenildi.

BÖYLE OLURSAN FORMANIN YÜZÜNÜ GÖREMEZSİN

Tecrübeli hocanın İsrail'deki maçta ilk 11'de şans tanıdığı Tolgay'ın futbolundan hiç memnun kalmadığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan Güneş'in, "Bu ne biçim oyun. Artık futbola dön. Sana şans tanıdığımda hep düş kırıklığı yaşıyorum. Böyle giderse formanın yüzünü göremezsin. Hapoel Beer gibi önemli bir maçta beklentileri hiç karşılayamadın. Sana ne dediysem hiçbirini yerine getirmedin" dediği belirlendi.

BENİ MAHCUP EDİYORSUN

Ligde ve Avrupa'da çok önemli bir sürece girdiklerini Tolgay Arslan'a söyleyen Güneş'in ayrıca "Seni oynatmadığımda sürekli şans alamamaktan yakınıyorsun. Ancak sana fırsat verdiğimde beni mahcup ediyorsun. Otur bir düşün ve kendini sorgula. Bu formunla seni oynatırsam diğer arkadaşlarına karşı haksızlık yapmış olurum. Bu sana son uyarım" diyerek çıkıştığı ortaya çıktı.