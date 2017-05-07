Şenol Güneş'ten Volkan Demirel açıklaması

Talisca ile Volkan arasında yaşanan tartışma ile ilgili deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu:

"DUYULSA SUÇ UNSURU OLUR"

“Volkan’ın bana söylediği kelimeleri söylemiyorum kötü kelimeler bunlar. Tehdit vari söylüyor. Maç bitti gitti. Söylememesi gerekiyor. Duyulsa suç unsuru olur. Talisca’nın hareketini gösteriyor o da Talisca böyle yapıyor diyor.

"VOLKAN'A 10 MAÇ CEZA VERİLMELİYDİ"

Vokan’ın tehditlerini görüyor musunuz diyorum hakeme, onlar görmüyor. Yüz defa atılmalıydı bence. Bu ülkede sıkıntı şu; ortada huzursuzluk istemiyoruz. Alttan alıyoruz ancak benim kupa maçında Kjaer ile ne işim var. Ceza aldım ancak saldırı yapanlar ceza almıyor. Vuranlar da ceza almıyor, prim veriliyor. Volkan’a 10 maç ceza verilmeliydi. Bana söylediği yani bizim oyuncuyu kastederek söylediği 10 maç ceza alır. Şu maçın önüne bu olay geçiyorsa diyecek bir şey yok. Bu güzel günde bu algı devam edecek. İlk başta Babel’in pozisyonu penaltı bence. Adam iki kırmızı kart vermiş.

"HAKEM KAFASI KARIŞIK OLDUĞUNDA ÇOK HATA YAPIYOR"

Hakem kafası karışık olduğunda çok hata yapıyor ama bizim en iyi hakemlerimizden biri aslında. Futbol adına Beşiktaş Fenerbahçe’yi ezdi ama becerimizi kullanamamakla 2 puan kaybettik. Bugün kaybettik ama haftaya daha iyi olacağız.”