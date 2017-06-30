Şenol Güneş'in yardımcı antrenör kararı

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör konusu kapandı.

Yardımcı hoca için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetimle görüşen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Yardımcı hocaya ihtiyacım yok. Diğer yardımcılarla birlikte yola devam edelim" önerisinde bulundu.

İLHAN VE TORAMAN VETO YEDİ

Böylece Tamer Tuna'nın yerine İbrahim Toraman'ı ya da İlhan Mansız'ı getirmeyi planlayan yönetim bu karardan vazgeçmek zorunda kaldı.

Güneş'in antrenman programı ve kondisyon planlamasını Şeref Çiçek ve Montanana yapmaya devam edecek.