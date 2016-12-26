Şenol Hoca'dan penaltı fırçası: Laubalilik istemez

Gaziantepspor maçında penaltıyı Cenk'in yerine Oğuzhan'ın kullanması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i kızdırdı.

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Şenol Hoca'dan penaltı fırçası: Laubalilik istemez

Cenk Tosun'un kullanması gereken penaltıyı Oğuzhanın atmasına kızan ve bunu basın mensupları ile de paylaşan Güneş, soyunma odasında tepkisini dile getirdi.

CEZASINA KATLANIRSINIZ

Oğuzhan'ı hedef alan Şenol Hoca, "Maçtan önce ‘Penaltıyı Cenk kullansın' dedim siz beni dinlemediniz. Bu yapılan laubalilikten başka bir şey değil. Herkesin önünde bir de tartışma yaşanıyor. Oğuzhan'ın yaptığı yanlış böyle şey olmaz herkes kurallara uyacak. Bundan sonra aynısı yaşanırsa cezasına katlanırsınız" dediği öğrenildi.

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