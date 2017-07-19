Sercan Kaya Ankaragücü'nde

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Sercan Kaya, Ankaragücü'ne transfer oldu.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Beştepe Tesisleri’nde kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Kaya, geçen sezon Adana Demirspor’da 31 maça çıktı.

İmza töreninde konuşan başarılı oyuncu Ankaragücü gibi büyük bir kulübe imza attığı için mutlu olduğu belirterek, “Böyle büyük, hedefleri olan bir camiada olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’e çıkarak büyük bir başarıya imza atıldı. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk olacak” dedi.