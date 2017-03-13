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Sercan Kaya golden sonra rakip kaleciye sarıldı

Adana Demirspor forması giyen Sercan Kaya golden sonra hafta içi çocuğunu kaybeden Manisaspor kalecisi İsmail'e sarıldı.

Sercan Kaya golden sonra rakip kaleciye sarıldı
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor evinde Manisaspor'u ağırlada.

1-1 sona eren karşılaşmada, Adana Demirspor forması giyen Sercan Kayan'ın davranışı futbolseverlerin taktirini topladı.

GOLDEN SONRA KALECİYE SARILDI

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 71. dakikasında takımının beraberlik golü kaydetti.

Golden sonrası hafta içi çocuğunu kaybeden Manisaspor kalecisi İsmail Şahmalı'ya sarıldı. Bu görüntü tribünde maçı takibeden futbolseverlere duygusal anlar yaşattı.

MANİSASPORLULAR DA YAPTI

Öte yandan Sercan Kaya'nın attığı golle 1-1 biten mücadelede Manisasporlu futbolcular da attıkları golden sonra takım arkadaşları İsmail Şahmalı'ya koşmuştu.

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