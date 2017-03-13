Sercan Kaya golden sonra rakip kaleciye sarıldı

Samet Aybaba, Alanyaspor ile görüşürken Yıldırım Demirören'in kendisine FETÖ'cü iftirası atarak anlaşmayı bozduğunu söyledi.

Samet Aybaba: Demirören bana FETÖ'cü iftirası attı

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Türkiye Hollanda'da 12 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan saygısızlığa en iyi cevabı sahada verdi.