Sercan Yıldırım: Taraftarımızdan özür diliyoruz

2. Lig ekibi Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da kaptan Sercan Yıldırım taraftarlardan özür diledi.

Bursaspor kaptanı Sercan Yıldırım zeminin olumsuzluğunun oyunlarını etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"BİR KAOSTUR GİDİYOR"

Sercan Yıldırım, "Üzüntülüyüz. Kazanmak ve garantilemek istiyorduk. Olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Olumsuz bir şey yok. İyi çalışıp bu durumu düzeltmek bizim elimizde. O yüzden herkes desteğini sürdürsün. Tek istediğimiz bu. Çünkü kaostur gidiyor. Herkes üzerimize oynuyor. Bunlara aldırış etmeden biz iyi yolda ilerleyeceğimize inanıyorum. Hocamızın verdiği bütün direktifleri saha içerisinde uyguladığımız takdirde başarılı oluruz" dedi.