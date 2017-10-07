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Serdar Ali Çelikler: Aziz Yıldırım Vida'yı alamadı

Serdar Ali Çelikler, F.Bahçe'nin Vida için D.Kiev'e 4 milyon euro teklif ettiğini ancak Hırvat stoperin Beşiktaş'la anlaştığını söyledi.

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Serdar Ali Çelikler: Aziz Yıldırım Vida'yı alamadı

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Vida transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çelikler, Aziz Yıldırım'ın Vida'yı almak için Dinamo Kiev'e 4 milyon euro teklif ettiğini ancak Beşiktaş'la ön protokol imzalayan Hırvat stoperin sarı-lacivertli kulübe transfer olmak istemediğini söyledi.

İşte Çelikler'in sözleri:

AZİZ YILDIRIM 4 MİLYON EURO TEKLİF EDİYOR

"Aziz Yıldırım, Dinamo Kiev'e Vida için 4 milyon euro teklif ediyor. Beşiktaş 1.5 milyon euro öneriyor. Kiev yönetimi de Beşiktaş'a diyor ki; Türkiye'den 4 milyon euroluk teklif var. Fikret Orman onlara verin o zaman hayırlı olsun diyor. Vida'ya da diyorlar ki; seni F.Bahçe'ye satacağız. O da Beşiktaş ile ön sözleşme yaptığını, Türkiye'den başka bir takıma gitmesi durumunda  tazminat yükümlüğünün olduğunu söylüyor. Böylece Vida takımında kalıyor. Ocak ayında Beşiktaş'a bedavaya gelecek." 

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