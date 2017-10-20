Serdar Aziz: Derbide her şeyi kıracağız

Sakatlıklarla boğuştuğu 2016-17'nin ardından bu sezon G.Saray'ın en önemli isimlerinden biri olan Serdar Aziz, F.Bahçe ile oynayacakları derbide kazanmak için her şeye sahip olduklarını söyledi.

BÜTÜN ZİNCİRLERİ KIRACAĞIZ

Derbi hakkında iddialı konuşan Serdar Aziz'in açıklamaları şu şekilde:

"Bundan daha iyi bir sezon başlangıcı yapamazdık. Bu motivasyon ve özgüvenle F.Bahçe maçına çıkacağız. Bu bizim için avantaj. Taraftarımız da inanıyorum ki bizi yalnız bırakmayacak. 55 bin kişi hatta belki daha da çok. Taraftar rekorunu da kıracağız, ses rekorunu da kıracağız, her şeyi kıracağız! Bütün zincirleri de kıracağız."

"FORVETTE KİM OYNARSA OYNASIN FARK ETMEZ"

"Allah'ın izniyle güzel bir galibiyet alacağımıza inancımız tam. Buna hazırız ve galibiyet için her şeye de sahibiz. Hepimiz bu maçın öneminin bilincindeyiz. Hocamızın bize ekstra bir şey anlatmasına gerek yok. Zaten Tudor'un agresifliği, duruşu yeter. Bunu bize yansıtıyor zaten. Biz de o agresiflikle sahaya çıkacağız. Bu güne kadar ne kadar mücadele ettiysek derbide daha fazlasını vereceğiz. Buna mecburuz. Soldado, Janssen ikisi de kaliteli oyuncular ama bana hangisinin oynayacağı fark etmez. Ben mücadelemi en iyi şekilde yaparım. Biz kazanalım da kim oynarsa oynasın!"

"SEN EFSANE OLACAKSIN"

"1 yılı aşkın süre oynamadım. Bu süreçten sonra bana güvendiği için hocama minnettarım. Tudor benimle sezon başlamadan konuştu. Beni çok beğendiğini ve bu sene G.Saray'ın şampiyon olacağını ve benim de takımın efsanelerinden olacağını söyledi.

Ben de 'Kulübüm için, senin için, takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım' dedim. Şimdi de bunun için, hocamı mahcup etmemek için daha çok çalışıyorum."