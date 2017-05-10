Serdar Gürler Başakşehir maçında yok

Serdar Gürler'den Gençlerbirliği'ne kötü haber...

Bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Serdar Gürler'in sakatlandığı ve 2-3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Serdar, hafta sonu oynanacak Başakşehir-Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

İşte yapılan açıklama:

"Bugün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Serdar Gürler’in yapılan MR incelemesi sonucunda sol bacak kasık kasında kanama ve evre 2 yırtık tespit edilmiş olup sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı belirlenmiştir. Serdar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dıleklerimizi iletiyor , beklenen sürenin ardından sahalara sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz"