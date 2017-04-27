Serdar Gürler Cavani'yi solladı

Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu Serdar Gürler, Avrupa'nın 5 büyük liginde takımlarının attığı gollerin çoğunda imzası bulunan futbolcular arasında yer alıyor.

AVRUPALI GOLCÜLERLE YARIŞIYOR

Bu sezon gösterdiği performansla Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çeken ve 27 Mart'ta Moldova ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A milli formayı giyen Serdar, takımına yaptığı gol katkısı bakımından Avrupa'daki isimlerle yarışıyor.

Gençlerbirliği'nin 28 golünün 13'ünü atan Serdar'ın, gollerinin, takımının gol sayısına oranı yüzde 46,4 oldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu değerlendirmeye göre İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki futbolcular arasında ilk 5'e girdi.

İLK 10'DA BAJİC DE YER ALDI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un 33 golünün 13'ünde imzası bulunan Riad Bajic de yüzde 39,4'lük oranla listenin 10. sırasında kendisine yer buldu.