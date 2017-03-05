Serdar Kesimal: F.Bahçe beni tehdit etti

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve geçtiğimiz günlerde Akhisar'da kadro dışı kaldıktan sonra Tolunay Kafkas için 'Şizofren' diyen Serdar Kesimal, yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

'BENİ ASKERLİKLE TEHDİT ETTİLER'

Fanatik'e çarpıcı açıklamalar yapan Serdar Kesimal, Fenerbahçe’de tehdit edildiğini açıkladı.

Serdar Kesimal; “İlk kadro dışı kaldığımda benim askerliğimi tecil etmediler ya. Böyle bir şey olabilir mi! Bir kulüp askerlik problemi olan oyuncusuna bunu yapabilir mi! ‘Askerliği problem biliyoruz, dik kafalılık yapmasın. İstediğimiz takıma gitsin’ diye bana mesaj gönderiyorlar. Böyle olunca ben de dedim ki, ‘Gerekirse askere giderim ama onların dediği takımda oynamam!’... İnada inat o zaman. Dik duramayan çok oyuncu var. Onlar da herkesi öyle sanıyor. Biat kültürü bu.” dedi.