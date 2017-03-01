Serdar Kesimal: Tolunay Kafkas şizofren

Sezon başında Fenerbahçe'den Akhisar Belediyespor'a transfer olan Serdar Kesimal, devre arası transfer döneminin son saatlerinde kadro dışı kaldığını öğrenince isyan etti.

Kadro dışı kalmasının ardından Tolunay Kafkas'ı suçlayan Serdar, çok sert açıklamlalar yaptı.

'EKMEĞİMLE OYNADI'

Radyospor'un canlı yayınına bağlanan Kesimal; "Tolunay Kafkas takımda yabancı oyuncular tarafından istenmedi. Ve biz yerli oyuncular olarak orada bir duruş sergiledik. Ve bunların başında ben geliyordum. Ama sonunda ne oldu? Onu yemeye çalışan insanlarla arası iyi oldu sonrasında arkasında duran adamlarla adamlar demiyim sadece benim ekmeğimle oynadı." dedi.

'KARAKTERSİZLİK'

Kadro dışı kaldığını transferin son saatlerinde öğrendiğini belirten Serdar sözlerini şöyle sürdürdü; "Ama Türkiye'de hiçbir işe karışmayacaksın. Ve sen burada 3 maymunu oynayacaksın. Bana son gün gideceksin denilse yine iyi. Akşam saat 8'de bana kadroda olmadığım tebliğ ediliyorsa, bu büyük bir karaktersizliktir. Çok iyi rol yapıyor kendisi. Ve ertesi gün kadro dışı kalma muhabbeti de olmayacaktı aramızda."





'TOLUNAY KAFKAS ŞİZOFREN'

Son olarak yaşananlardan Tolunay Kafkas'ı sorumlu tutan milli oyuncu; "Akhisar çok düzgün bir kulüp sadece orada bir adama verilmiş ipler, o adamda istediği gibi yönetiyor. Benim tek şuan dediğim o kulübün başındaki Tolunay Kafkas şizofren başka bir açıklaması yok. Çünkü dün bu adam böyle söyleyip, bugün başka bir şey diyorsa bunun bir açıklaması yok." diyerek sözlerini noktaladı.