Serdar Özkan: Çok büyük pişmanlıklarım var

Beşiktaş ve Galatasaray gibi dev takımlarda forma giyen Antalyasporlu Serdar Özkan önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOK BÜYÜK PİŞMANLIKLARIM VAR

Kariyerinde hatalarının olduğunu belirten Serdar Özkan, pişmanlıklarının olduğunu itiraf etti. Konuyla ilgilli Serdar, "Tabii ki kariyerimde pişmanlıklarım var. Hem de çok büyük pişmanlıklarım var. Beşiktaş'ta yeterince şans buldum. Galatasaray'da o şansı buldum ama bazı şeyler oldu. Onları futbol hayatım bittikten sonra anlatacağım. Şimdi anlatmam doğru değil. Bir gün her şeyi anlatacağım. Çok çok farklı bir kariyerim olabilirdi. Hatalarım oldu ama karşımızdaki insanlarında hataları oldu. Sadece biz de değildi hata. O yüzden çokta arkamı dönüp bakmak istemiyorum. Önüme bakmak istiyorum" diye konuştu.

G.SARAY'A TRANSFERİMDE ARDA'NIN ETKİSİ YOK

Galatasaray'a transfer sürecinden bahseden Serdar, "Arda Turan ile dostluğumuz devam ediyor. 2 güne bir konuşuruz, FaceTime yaparız. O dönem Arda Turan Galatasaray'da beraber oynamamızı çok istemişti, fakat Galatasaray'a transferimde Arda'nın bir etkisi yok. Kendi aramızda konuşuyorduk, Galatasaraylı yöneticiler beni aramıştı, transfer öyle oluştu. Arda ile dostluğumuz arkadaşlığımız devam ediyor, ölene kadar da devam edecek" açıklamasında bulundu.