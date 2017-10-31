Serdar Özkan: En büyük hatam Galatasaray'a gitmekti

Altyapısında futbola başladığı Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer olan, 14 yıllık Süper Lig yolculuğunu bu sezonun başından itibaren başkent ekibinde sürdüren Serdar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Artık 30 yaşındayım bazı şeyleri rahatlıkla konuşabileceğimi düşünüyorum" diyen Serdar, şunları söyledi:

EN BÜYÜK HATAMDI

"Daha önce hiçbir yerde bunları konuşmadım. O zaman çok eleştirildim ama giderken yönetici ağabeylerimizin, büyüklerimizin de bana karşı tavırları çok doğru değildi. Bana 'Futbol hayatında yanlışın neydi' diye soruyorlar, benim için Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmekti çünkü taş yerinde ağırdır. Bu açıklamamın Galatasaraylıları üzmesini, yanlış anlaşılmayı istemem. O dönemde Galatasaray'a gittim, süreç öyle gelişti. Benim söylemek istediğim başka. Mustafa Denizli hocam kalmam için çok uğraşmıştı ama bazı şeyler beni Beşiktaş'tan ayrılmaya itti. Yöneticilerin tavrı nedeniyle Beşiktaş'tan Galatasaray'a gittim."