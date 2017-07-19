Serdar Taşçı'dan Trabzonspor'a beni alın mesajı

Trabzonspor yönetimi, Spartak Moskova'nın stoperi Serdar Taşçı için yeni bir sefere çıkıyor. Daha önce Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, 30 yaşındaki savunmacı ile Rusya'da görüşmüş ve 3 yıllık bir sözleşmede mutabık kalmıştı.

Ancak Rus ekibi, 1 senelik daha sözleşmesinin bulunduğu Serdar'ı bırakmak istemediği için rota Garry Medel'e çevrilmişti.

TEKLİF ARTITILACAK

Önceki gün babası ile görüşen Serdar'ın Trabzonspor yönetimine, "Ben bordo-mavili formayı giymeyi çok istiyorum. Bu konuda da gereken her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.

Bu mesajın ardından Usta'nın, Yanal ile durum değerlendirmesi yaptığı ve Serdar transferinin bitirme noktasında hem fikir kalındığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Serdar'ın babası ile bir Trabzonsporlu yöneticinin Rusya'ya gitmesi bekleniyor.

BABASI ÇOK İSTEMİŞTİ

Spartak Moskova ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar, 30 yaşında ve stoper mevkiinde forma giyiyor.

Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacının babası Nihat Taşçı, yaz transfer döneminde Başkan Muharrem Usta'dan oğlunu almasını talep etmişti.