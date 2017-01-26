Serena-Venus Williams kardeşler finalde karşılaşacak

Avusturalya Açık Tenis Turnuvası'nda 36 yaşındaki Venus Williams, vatandaşı Coco Vandeweghe'yi yenerek finale çıkan ilk isim olurken Dünya 2 numarası kardeşi Serena Williams ise Mirjana Lucic Baroni'yi 2-0'la geçti. Avustralya Açık'ta Venus ve Serena Williams kardeşler 14 yıl sonra finalde karşılaşacak.
İki isim Avustralya Açık tek kadınlarda en son 2003 yılında karşı karşıya gelmiş ve o karşılaşmada Venus Williams'ı 2-0 yenen Serena Williams şampiyon olmuştu.
Venus Williams, Avustralya Açık'ta Coco Vandeweghe'yi 2-1 mağlup ederken, kardeşi Serena Williams, 50 dakikalık oyun sonunda Lucic Baroni'yi 2-0 yenerek finale çıktı.
Venus Williams ile Serena Williams arasındaki final maçı 28 Ocak Cumartesi oynanacak.