Serena Willams bu sezon kortlardan uzak kalacak

Kariyerinde 23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams ise sosyal paylaşım sitesi Snapchat hesabından yayımladığı fotoğrafının altına "20 haftalık" ifadesini kullanmasından kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

TURNUVALARDA YER ALMAYACAK

Williams'ın basın sözcüsü Kelly Bush Novak tarafından yapılan yazılı açıklamada, 35 yaşındaki tenisçinin hamile olduğu belirtilerek, "Serena'nın bebek beklediğini haber vermekten mutluluk duyuyorum. Sonbaharda doğum yapmasını bekliyoruz. Bu nedenle Serena, 2017 yılında turnuvalarda yer alamayacak." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkacak Williams, hamileliği nedeniyle bu sezonki turnuvalarda yer alamayacak. Son olarak geçen ocak ayında düzenlenen Avustralya Açık'ta şampiyonluğa uzanan ve sonraki süreçte dizindeki sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan ABD'li tenisçinin, gelecek yıldan itibaren yeniden kortlara dönmesi bekleniyor.