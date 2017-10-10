Serena Williams doğumdan sonra dönüyor

Birleşik Amerikalı sporcu, Avustralya Açık'ta ter dökecek. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın direktörü Craig Tiley, ABD'li yıldız tenisçi Serena Williams'ın turnuvaya katılacağını açıkladı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 15-28 Ocak tarihlerinde oynanacak sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tanıtım toplantısı, turnuvanın düzenleneceği Melbourne Olimpik Park'ta düzenlendi. Toplantıda konuşan Tiley, hamileliği nedeniyle bir süredir tenise ara veren Avustralya Açık'ın son şampiyonu Serena Williams'ın, unvanını korumak amacıyla Ocak 2018'deki organizasyona katılacağını söyledi.

AVUSTRALYA'DA GERİ DÖNECEK

Williams ailesi ile sürekli temas halinde olduklarını ve Serena'nın antrenmanlara devam ettiğini aktaran Tiley, "Serena Williams geri gelecek. Onu 2018'de ağırlamaktan ve en çok grand slam turnuvası kazanan tenisçi rekorunu kırması için mücadele etmesinden mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam turnuvası kazanan eski dünya 1 numarası doğum yaptıktan sadece 4 ay sonra kortlara dönen Serena Williams, Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşması halinde Avustralyalı Margaret Court'un bu alandaki rekorunu egale edecek. Son olarak bu turnuvada kardeşi Venus Williams'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Serena, geçen eylül ayında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.