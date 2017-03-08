Serena Williams Indian Wells'ten çekildi

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Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti

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Olympiakos-Beşiktaş maçı öncesi scout ekiplerinin tam 5 siyah-beyazlı futbolcuyu izlemek için Yunanistan'a gideceği öğrenildi.

Dünyanın birçok stadında futbol oynayan Ronaldo, gördüğü en fanatik taraftarların Türkler olduğunu söyledi.

Bayern Münih, 5-1'in rövanşında Arsenal'i deplasmanda da 5-1 yenerek tarihi iki galibiyet elde etti ve çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

Avrupa'nın en büyük anketinde dünyanın en iyi statları seçildi. Zirvede Türkiye'den bir stat yer aldı.

Dünyanın en güzel stadı Türkiye'den seçildi

Fenerbahçe'nin Danimarkalı futbolcusu Kjaer şampiyonluğu kaçırmalarının sorumlusu olarak forvetleri gördüğünü söyledi.

Mehmet Topal'ın elle kontrol edip attığı golle Fenerbahçe'ye mağlup olan Osmanlıspor, Henry örneğiyle TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.

Osmanlı F.Bahçe maçı için TFF'ye başvuracak

Bir dönem Galatasaray'a transfer olan, olayların adamı Grosskreutz'u döven kişinin 16 yaşında bir Türk olduğu belirtildi.

Grosskreutz'u döven kişi 16 yaşındaki bir Türk çıktı

Bebek, Kuruçeşme ve Rumelihisarı'nda mekan bakan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, nargile kafe açmaya hazırlanıyor...

1 Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

2 Mehmet Topal: Sabaha kadar uyuyamadım Osmanlıspor'a attığı golle olay olan Fenerbahçeli Mehmet Topal, yaşanan pozisyonu ve hakemle arasında geçen konuşmayı anlattı.

3 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

4 Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor Galatasaray'da, Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Bruma için Wesley Sneijder'in, maç sonrası Tudor'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.

5 Mehmet Topal: Hakem olsam golü vermezdim Mehmet Topal, Osmanlıspor maçı sonrası kameraların olmadığı bölgede basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

6 Bayer Leverkusen'in yeni hocası Tayfun Korkut oldu Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.

7 Eski Aslan yine olay çıkardı Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği ancak hiç oynatamadığı Grosskreutz, olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

8 Şenol Güneş'ten Quaresma'ya: Silgiyi bitirmemek lazım Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta Quaresma'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketleri Şenol Güneş sert bir dille eleştirdi.

9 Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi İspanya 1. Futbol Ligi'nin 25. haftasında sahasında Las Palmas ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, liderlik koltuğundan indi.