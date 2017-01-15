Sergen Yalçın: 5 yedik ama bize güvenin

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

''Bu tür maçların açıklaması olmaz. Güçlü takımlar ve iyi de futbol oynuyorlar. Biz iyi mücadele etmeye çalıştık ve genç isimler ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Tahmin ediyoruz önümüzdeki hafta kendi kadromuzla çok daha farklı bir takım niteliği kazanabiliriz. Çok söylenecek bir şey yok. Camia elinden gelen çabayı gösteriyor ve biz de bu çabayı göstereceğiz. Mağlup olduk üzgünüz. Bizim için sezon önümüzdeki hafta başlayacak diye konuştuk. Bundan sonra kazanan bir Kayserispor olacak. Önümüzde çok süre var kimsenin bizde şüphesi olmasın. İyi başladık oyuna ama basit goller yiyerek mağlup olduk.''