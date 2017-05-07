Sergen Yalçın: Beşiktaş çok rahat şampiyon olur

Türk futbolunun renkli simalarından ve son olarak Kayserispor’u çalıştıran Sergen Yalçın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde beIN Sports’a keyifli bir röportaj verdi.

İşte Yalçın'ın sözleri:

BEŞİKTAŞ YÜZDE 65 FAVORİ

’’Derbilerde hep bir takım %51 daha önce derim fakat Beşiktaş bu maçta biraz daha önce. Beşiktaş bana Fenerbahçe’ye göre %60 - %65 önde. Kadro itibariyle de Beşiktaş Fenerbahçe’nin önünde. Beşiktaş’ın kadrosu daha ağır basıyor. ’’

RAHAT ŞAMPİYON OLURLAR

’’Beşiktaş çok önde şampiyonluk için. Beşiktaş’ın şampiyonluğu kaybetmesi mucize bence. Beşiktaş şampiyonluğu kaybeder demek biraz hayal kurmak olur. Beşiktaş’ın Fenerbahçe maçından sonra ciddi bir maçı yok. Başakşehir bana göre geride kalan 5 maçın tamamını kazanmayacağına göre, Beşiktaş bana göre çok rahat şampiyon olur’’