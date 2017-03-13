Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına serzenişte bulundu

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Arena’da 2-2’lik eşitlikle biten maçta puanları paylaştı.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ KÜMEDE KALMAK"

Sarı-kırmızılı ekibin genç çalıştırıcısı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oyun içerisinde çok gidiş ve gelişlerle dolu bir oyun oldu. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Ligde oynadığımız en güçlü takım Beşiktaş idi şu ana kadar. Çok pozitif oynayan bir takımla mücadele ettik. Biz de aynı şekilde karşılık vermeye çalıştık. 5 hücum oyuncusuna karşı oynamaya çalıştık. Oyunun büyük bölümünde bunu başardık. Güzel ve gollü maç her iki takımın da kazanmaya yakın olduğu bir maçtı. Bu bir puan bizi biraz daha motive etti. Küme düşme hattında olan bir takımız. Tek düşüncemiz kümede kalmak. Sevindik mi üzüldük mü anlamadım. Onlar kaçırdı biz kaçırdık. Ancak böyle zor deplasmanda alınmış 1 puan bizim için çok önemli" diye konuştu.

"HAYALİM YOK"

Teknik direktörlükle ilgili çok fazla hayali olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Hayallerle yaşayan biri değilim. Gerçeklerle yüzleşmek mantıklı. Herhangi gelecek planlaması yapmadım. En zor görevi devraldık. Negatif durumdaydık. Mücadele ederek bunu pozitife getirdik. Teknik direktörlükle ilgili hayalim yok. Her gün yeni gün benim için artık" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA ŞANSINI DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Lig’ndeki şansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Olympiakos’u Beşiktaş’ın çok rahat eleyeceğini düşünüyorum. Zayıf bir takım Beşiktaş’a göre. Olympiakos’un işi çok zor. Kura şansı çok önemli. Son 2 turdaki takımlar zayıf takımlardı. İnanılmaz bir stat ve seyirci var burada. Olmaması için hiçbir neden yok. Beşiktaş, Olmypiakos’un üzerinde bir takım. Lyon, Roma, Manchester United var Avrupa Ligi için birinci sırada olan takımlar. İyi bir kura ile sonu görebilir Beşiktaş" dedi.

"BİZİM TAKIM ZATEN AYAKTAYDI"

Sergen Yalçın, çok ciddi bir şekilde teknik direktörlük kariyerine girmiş durumda olduğunu söyleyerek, "2 aydır konsantrasyonumuzdan belli oluyordur. Avrupa’da çalışmak istiyorum. Burada çalışmak o kadar kolay değil. Bilgi birikim hamleler var ama Avrupa çok farklı. Selçuk’un serzenişi çok güzeldi dün. Çünkü futbol seyir zevki veren bir oyun. Gelen taraftarlar bu oyunun zevkini yaşamalı. Biz biraz fanatiğiz. Bugün taraftarlar bağırdı ’Sergen takımı ayağa kaldır’ diye ancak bizim takım yerde miydi ki. Ben bu takımın sembol oyuncusuyum. Bizim takım zaten ayaktaydı" şeklinde konuştu.