Sergen Yalçın Eskişehir'de

Sergen Yalçın için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Daha önce Eskişehirspor'da futbol oynayan Sergen, bu kez teknik adam olarak göreve başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "ateşten gömleği" giymeyi kabul ettiğini anlatan Özeçoğlu, "Eskişehirspor'u daha iyi yönetilebilir hale getirmek istiyoruz. Büyük taraftarımız ve camiamızla Eskişehirspor'u layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Kombine satışlarında elimizden gelen kolaylığı yaptık. Bundan sonra süreç taraftarımızındır. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." diye konuştu.

Sergen Yalçın ise Eskişehirspor'un yeni bir yapılanma sürecine girdiğini vurguladı.

"BAHANE YOK"

Kulübün transfer yasağı olduğunu bilerek göreve geldiklerini anlatan Yalçın, şöyle konuştu: "Mevcut kadroya güvendiğimiz için bu görevi kabul ettik. Transfer yasağı hiçbir zaman bizim için bahane olmayacak. Yeni dönem için yeni ve iyi bir yönetim, sorunları çözmeye çalışıyor. Yeni bir ekip olarak buraya geldik. En büyük ihtiyacımız taraftardır. Teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mücadele eden, savaşan, sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu izletmek için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Birlik ve beraberliği sağlarsak önümüzdeki sezon bizim için iyi olabilir." Konuşmaların ardından Yalçın, sözleşmeyi imzaladı