Sergen Yalçın istifa etti

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenilen ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın, görevini bıraktığını açıkladı.

"GÖREVİ BIRAKIYORUZ"

Sergen Yalçın "Ben ve ekibim görevi bırakıyoruz. İlk oynadığımız maçlardaki enerji, son maçlarda dibe vurmuş durumda. Böyle bir düşüş çok da mantıklı görünmüyor. Bu kadar düşüş olmaz. Demek ki bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Son 3-4 haftada kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılar da oldu. Biz de teknik ekip olarak sorunlar yaşadık. İş artık saha dışına da sıçradı. takımla birlikte hareket etmeyen oyuncular var; bunları yönetimle paylaştık. Başarı olunca başarıyı herkes sahipleniyor, başarısızlığın ise tek sorumlusu var; o da benim" dedi.

BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI KAZANDI

Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenmiş, Beşiktaş'la berabere kalarak büyük çıkış yakalamıştı.

Ancak Sergen'li Kayserispor son 6 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi ve bu kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın istifası geldi.