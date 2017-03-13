Sergen Yalçın kimdir?

Ali Rıza Sergen Yalçın; 5 Kasım 1972 tarihinde Türkiye’nin İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Eski bir profesyonel futbolcu olan Sergen Yalçın, 1.81m boyundadır ve faal futbol kariyeri süresince formasını giydiği bütün kulüplerde hücuma dönük orta saha olarak görev almıştır.
İLK RESMİ İMZAYI BEŞİKTAŞ'A ATTI
Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olarak kabul edilen Sergen Yalçın, profesyonel futbol kariyerine ülkesi Türkiye’de başlamıştır. İstanbul’da doğan Sergen Yalçın, 1982 yılında İstanbul’un güzide futbol ekiplerinden Beşiktaş JK’nin altyapısına yazılmıştır. 1982 yılında girdiği Beşiktaş JK altyapısında uzun yıllar futbol eğitimi alan Sergen Yalçın, 1991 yılına kadar burada kalmayı başarmıştır.
1982 ile 1991 yılları arasında 9 yıl süren altyapı süreci sonrasında profesyonel olmaya karar veren Sergen Yalçın, ilk profesyonel mukavelesini de yine Beşiktaş JK ile yapmıştır. Altyapısında yetiştiği Beşiktaş’a imza atan Sergen Yalçın, kısa sürede kendisini kulübe kabul ettirmeyi başarmış ve kulübün vazgeçilmez isimlerinden birine dönüşmüştür.
Başarılı oyuncu Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları da giymiştir.
Sergen Yalçın profesyonel futbol yaşantısına teknik direktör olarak devam etmektedir.
FUTBOLCULUK KARİYERİ
2007/2008 - Eskişehirspor
2006/2007 - Etimesgut Şekerspor
2005/2006 - Beşiktaş
2004/2005 - Beşiktaş
2003/2004 - Beşiktaş
2002/2003 - Beşiktaş
2001/2002 - Galatasaray (k)
2000/2001 -Trabzonspor (k)
1999/2000 - Galatasaray (k)
1999/2000 - Fenerbahçe (k)
1998/1999 - İstanbulspor
1998/1999 - Siirt Köy Hizmetleri YSE Spor
1998/1999 - Fenerbahçe (k)
1997/1998 - İstanbulspor
1996/1997 - Beşiktaş
1995/1996 - Beşiktaş
1994/1995 - Beşiktaş
1993/1994 - Beşiktaş
1992/1993 - Beşiktaş
1991/1992 - Beşiktaş
1990/1991 - Beşiktaş
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2017 - Kayserispor
2016 - Gaziantepspor
2014-2015 - Sivasspor
2013-2014 - Gaziantepspor