Sergen Yalçın takım otobüsünde sigara içti

Çalıştırdığı takımlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Sergen Yalçın, sadece teknik direktörlüğüyle anılmıyor.

Kayserispor da Sergen Yalçın'la çıkışa geçen takımlar arasına girdi.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar bu hafta da deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

OTOBÜSTE SİGARA İÇTİ

Galatasaray galibiyetinin ardından oyuncularla birlikte takım otobüsüne geçen Sergen Yalçın, bir taraftarla fotoğraf çektirirken keyif sigarasını da içmekten kaçınmadı. Yalçın'ın bu fotoğrafı sosyal medyada oldukça çok konuşuldu.

(Fotoğraf FutbolArena'dan alınmıştır)