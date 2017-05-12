Sergen Yalçın: Türkiye'deki tek yıldız Talisca

Kayserispor'un başında iyi bir çıkış yakalayan ancak daha sonra alınan kötü sonuçların ardından istifa eden Sergen Yalçın, beINSPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu.

"TEK YILDIZ TALİSCA"

Türkiye'deki tek yıldız futbolcunun Talisca olduğunu söyleyen Sergen Yalçın; "Cengiz Ünder’den yıldız futbolcu olmuş. Hagi yıldız futbolcudur, Alex’dir, Messi’dir, Ronaldo’dur. Iniesta yıldız değildir mesela. Türkiye’deki tek yıldız futbolcu Talisca’dır. Türkiye’deki diğer futbolculardan oyunsal anlamda çok önde ama daha fazla gözükmesi lazım." dedi.

SERGEN'DEN BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ

Beşiktaş'ın sahasında çok iyi oynadığını belirten Sergen sözlerine şöyle devam etti; "Beşiktaş'ın sahasında inanılmaz bir seyirci baskısı ve karşısında çok güçlü bir takım. Beşiktaş’ta sağdan, soldan, ortadan geliyorlar. Hangisine önlem alacaksın. Beşiktaş’a evinde direnmek çok zor."





KAYSERİSPOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Son olarak Kayserispor'dan ayrılık sürecine değinen Sergen sözlerini; “Bana Kayserispor’dan önce de teklif geldi ancak kabul etmedim. Teknik direktörlük zor iş, futbolculuk daha kolay. Yönetici pozisyonuna geldiğin zaman bir çok sorumluluğun altına giriyorsun. Biz göreve başladığımız her kulüpte, hep küme düşme hattında, dibe vurmuş takımları aldık. İlk hocalıklar böyle yerlerde zor oluyor. Çok stresli ortamlar var. O takımı alıp yukarı çıkarmak zorundasınız. Aslında gittiğimiz her takımda bunu becerdik. Ben 6-7 yıllık hoca olsam daha iyi olur ama krizi yönetebiliyorum yine de. Gittiğimiz yerlerdeki başarı kriteri hep kümede kalmak oldu. Artık böyle takımlarda çalışmak istemiyorum." diyerek noktaladı.