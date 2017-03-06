Sergen Yalçın: Verdiğin penaltıya kargalar güler

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, maçta iki takımın da iyi mücadele ettiğini belirterek şöyle konuştu:

ÇOK ÜZGÜNÜZ

"Kasımpaşa da koşan mücadele eden, iyi ayakları olan bir takım. Bizim oyunu buraya kadar getirip de bir puanla ayrılmamız üzücü. Maçı son dakikada yediğimiz golle berabere bitirdiğimiz için gerçekten çok üzgünüz. Welliton ve Güray gibi iki önemli oyuncu maalesef bugün yoktu. Hamle yapmakta biraz zorlandık. Oyunu koruma adına hamleler yaptık ama maalesef skoru koruyamadık."

(Görüntüler beİNSPORTS'tan alınmıştır)

KARGALAR BİLE GÜLER

Maçı yöneten Mete Kalkavan'ın iyi bir hakem olduğunu ifade eden Yalçın, "Mete Kalkavan geleceği olan bir hakem ancak verdiği penaltı gerçekten komikti. Bu seviyede, böyle bir oyunda, böyle bir penaltıya gerçekten kargalar bile güler. Böyle penaltı çalınmaz. Böyle bir müsabakada bu kadar ucuz penaltı çalamazsın. Rize'de de bunu yaşadık. 3-1 öndeyken aleyhimize yine ucuz bir penaltı verildi." değerlendirmesinde bulundu.