Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı yorumu

Kayserispor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başlarken teknik sorumlu Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Fenerbahçe kurasını değerlendirdi.

LİG DAHA ÖNEMLİ

"Ziraat Türkiye Kupası'nda zor bir gruba düştük. Diğer taraf daha iyi olurdu. Fenerbahçe güçlü, zor ve büyük bir takım. İşimiz kolay değil ancak daha kupa maçına zaman var. Ona zamanı gelince bakarız. O maça kadar önümüzde birbirinden zor 3 lig maçı oynayacağız. Bu maçlarda alacağımız sonuçlar kupa maçına konsantrasyonumuzu da belirleyecek . Kupa maçına o zamanki halimiz nasıl olursa ona göre bakacağız."