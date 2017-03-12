Sergen'li Kayserispor'dan Beşiktaş'a çelme

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde, Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Kayserispor'u konuk etti. Takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar maça kontrollü başladı.

KAYSERİSPOR'A FABRİ GEÇİT VERMEDİ

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere güçlü takımları devirerek rahat nefes alan Kayserispor, Beşiktaş karşısında da açık futbol anlayışıyla sahada yer aldı.

Deniz, Umut, Varela gibi oyuncularıyla etkili olan Kayserispor'a Beşiktaş'ın file bekçisi Fabri gol izni vermedi. Sarı-kırmızılı ekibin bir topunu Atiba çizgiden çıkartırken, Umut Bulut'un bir golü de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Beşiktaş ise ilk yarıda ceza sahası dışından çektiği şutlarla etkili olmaya çalıştı ancak skoru değiştiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR İLE ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıya Babel'in yerine Tolgay'ı alarak başlayan Şenol Güneş 4-4-2'ye döndü. Sistem değişikliğiyle oyundaki üstünlüğü ele alan Beşiktaş, 55. dakikada Aboubakar ile 1-0 öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Kamerunlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

UMUT BULUT'UN CEVABI GECİKMEDİ

Maç boyunca önde basan ve gol arayan Kayserispor'un eşitlik golü Umut Bulut ile geldi. Sol kanatta topla buluşan Erkan Kaş'ın ceza sahasına çıkardığı pasta Umut Bulut topu ağlara gönderdi.

BECK KENDİ KALESİNE ATTI

Beraberlik golünden sonra oyunda denge kuran Kayserispor 80. dakikada Beck'in kendi kalesine attığı golle yenik duruma düştü. Deniz Türüç sağdan ceza sahasına girdi, içeri çıkardığı topu Beck ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi.

ABOUBAKAR YİNE SAHNEDE

Temposu ve golleriyle izleyenlerin nefeslerini kesen maçta sahneye yine Aboubakar çıktı. Karşılaşmanın 88. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar savunmadan sıyrılıp topu ağlara gönderdi ve karşılaşmaya yeniden denge getirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ YARA ALDI

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle haftayı 3 puanla kapatan takipçileri Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe zirveye yaklaştı.

54 puanda bulunan Beşiktaş, Başakşehir'in 2, Galatasaray'ın 8, Fenerbahçe'nin ise 10 puan önünde zirvede yer alıyor.