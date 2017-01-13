Sergio Ramos : Anneme küfür ettiler

İspanya Kral Kupası'nda önceki akşam karşılaşan Sevilla ve Real Madrid arasındaki maçta takımı adına ikinci golü atan Ramos, maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ANNEME KÜFÜR ETTİLER

Açıklamalarına çarpıcı bir şekilde devam eden Ramos, ''Sevilla taraftarı, ilk dakikadan beri anneme küfrettiler. Saygıyı haketmiyorlar. Sevilla'nın diğer eski futbolcuları Dani Alves ve Ivan Rakitic buraya gelince birşey olmuyor ama ben gelince anneme küfrediyorlar.'' diye konuştu.

PİŞMAN DEĞİLİM

Deneyimli stoper açıklamasında, ''Gol attıktan sonra Sevilla taraftarları önünde sevindiğim için pişman değilim. Sevilla taraftarlarından özür dilemeyeceğim çünkü anneme hakaret ettiler.'' ifadelerini kullandı.

SEVİLLA HER ZAMAN BENİM EVİM

Sevilla taraftarlarına sinirli olan Sergio Ramos, buna rağmen Sevilla'nın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti. İspanyol defans, ''Sevilla her zaman benim evim olacak. Ama, bazıları sevmese de ben Real Madrid futbolcusu ve kaptanıyım. Öldüğüm gün üzerime Sevilla ve Real Madrid bayrakları konulacak.'' diyerek sözlerini tamamladı.