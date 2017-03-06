Serie A'da haftanın sürprizi Juve'den

Zirve takipçileri Roma ve Lazio'nun birbirlerine rakip olduğu haftada lider Juventus da puan kaybetti.

JUVE'DEN SÜRPRİZ SONUÇ ALDI

Zirvenin en yakın takipçileri Roma ile Napoli ise haftanın en kritik maçında karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Napoli çok kritik bir galibiyet almasının yanı sıra rakibinin iç sahadaki 15 maçlık galibiyet serisine de son vermiş oldu.

Milano temislcilerinin rahat galibiyetlere uzandığı haftada Inter deplasmanda Cagliari'yi 5-1, AC Milan ise evinde Chievo'yu 3-1'lik skorlarla geçti.

Serie A'da Juventus 67 puanla liderlik koltuğunda otururken Roma 59, Napoli ise 57 puanla zirve takibini sürdürüyor.