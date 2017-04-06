Servet Yardımcı: Galatasaray men cezası almayacak

UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, katıldığı bir televizyon programında üyeliğe seçilme sürecini ve Türk kulüplerinin UEFA'daki durumunu anlattı.

"SEÇİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUIYUZ"

Seçim sürecini anlatan Yardımcı; "Seçim sürecinde herkes birbiriyle kulis yapma peşindeydi. Bizim için mutlu bir gün oldu. UEFA yönetimine seçildiğimiz için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte UEFA ile kulüpler arasındak köprü görevini göreceğiz. Önemli olan kulüplerimizin dersini iyi çalışması ve alacakları disiplin önlemleri." dedi.

GALATASARAY'A CEZA GELMEYECEK

Galatasaray'ın UEFA'dan ceza almayacağını söyleyen Servet Yardımcı; "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapmak istediklerini ve projelerini anlatmak için UEFA'ya geldi. Atılacak adımlar konuşuldu. Galatasaray'a Avrupa'dan men ceza gelmeyecek.” şeklinde konuştu.

"CEFERIN İLE AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜŞTÜRECEĞİM"

Fenerbahçe'nin UEFA'daki durumuna da değinen Yardımcı; "UEFA başkanı Ceferin ile Aziz Yıldırım'ı görüştüreceğim. Görüşme Finansal Fair-Play kuralları için olacak. Kur farklarında şaşmalar oldu. Bu nedenle kulüplerimizin mali toblaları UEFA'ya iyi anlatması lazım. Fenerbahçe'ye de UEFA'dan bir ihraç beklemiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.