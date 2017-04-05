TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı UEFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

SERVET YARDIMCI 34 OY ALDI

Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetimi'nde son Türk Yönetici Servet Yardımcı oldu. Yardımcı 34 oy aldı. Servet Yardımcı ile birlikte seçilen 8 üye 4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

"ÜLKEMİZ KAZANDI, TFF KAZANDI"

NTVSPOR'a özel açıklamalarda bulunan Servet Yardımcı; "Kazanmaya gelmiştik, çok emek harcadık ve bu sonuçla ülkemiz kazanmıştır, TFF kazanmıştır. UEFA futbolun zirvesi, çalışmalarımızda ülkemizin gücünü görmüş olduk. Kader birliği yapmış olduğum arkadaşım Yıldırım Demirören'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Spor Bakanı ve Dışişleri Bakanımız'a teşekkür ediyorum, iyi olacak inşallah. 2024 ve diğer önemli süreçlerde bizim orada olmamız çok önemli, ülkemiz adına çalışmalarımızı yapacağız. İnşallah bu sefer kazanan biz olacağız. UEFA Finansal Fair Play ve kulüplerimiz arasında ben köprü olacağım, kulüplerimizin yanında olacağız." dedi.

ŞENES ERZİK'İN GÖREVİ SONA ERDİ

UEFA'nın 41. genel kurulunda alınan kararlar sonrasında Şenes Erzik'in UEFA'yı FIFA'da temsil etme görevi de sona erdi.