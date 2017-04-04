Sevgi Yalçın: Başörtüsü taktım diye haber yaptılar

Galatasaray'ın 4-0 yendiği Adanaspor maçında görev yapan saha komiseri Sevgi Yalçın, kendisi hakkında yapılan haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, 5-6'sı derbi olmak üzere 35 maçta görev aldığını ancak başörtüsü taktığı için ilk defa haber yapıldığını söyledi.

İLK DEFA DİKKAT ÇEKTİ

Yalçın, ''25 yıldır saha komiserliği yapmaktayım. Yüzlerce profesyonel maça çıktım. 5-6'sı derbi olmak üzere 35 Süper Lig maçına çıktım. Ama ilk defa eşarpla çıktığım için sanırım dikkat çekti ve sosyal medyada, her yerde beni yazmışlar. Her zaman güzel tepkiler alıyorum. Son maçtan sonra ise beni sürekli arayarak meşhur oldun diye konuştular'' dedi.